«Карабах» выставил на трансфер Эльвина Джафаргулиева

«Карабах» хочет продать Эльвина Джафаргулиева, которого главный тренер Гурбан Гурбанов отправил в дубль за нарушение дисциплины.

Об этом Qafqazinfo сообщил агент футболиста Турал Аскеров.

По его словам, вероятность ухода Эльвина Джафаргулиева из агдамского клуба довольно высока:

«„Карабах“ дал согласие на выставление игрока на трансфер, и сейчас мы ведём переговоры с другими клубами. Однако на данный момент ни с одним клубом нет договорённости. Если нам удастся достичь соглашения с каким-либо клубом, а также согласовать сумму трансфера с „Карабахом“, переход состоится».