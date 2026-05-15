JIVA о неудаче на «Евровидении 2026»: «Я не просто пела, я жила песней…» - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на «Евровидении 2026» певица JIVA сделала первое заявление после неудачи в полуфинале, состоявшемся в Вене 14 мая.

Напомним, что JIVA с песней «Just Go» не смогла пройти в конкурсный финал, приостановив участие в «Евровидении 2026» на полуфинальном этапе.

«Мне есть что вам сказать. Этот путь познакомил меня с людьми, которых я смогла полюбить как свою новую семью.

Я безмерно благодарна Общественному телевидению и нашей делегации за то, что подарили мне этот шанс. Возможно, многие не верили в песню, но я верила. Потому что я не просто пела её, я жила ею» - отмечает JIVA в своем видеообращении, размещенном в социальной сети Instagram.

Певица отмечает, что каждое слово прошло через ее сердце, и в каждой ноте она несла частичку себя: «Быть может, именно поэтому моё выступление смогло оставить след в сердцах людей. Потому что на сцене я была собой».

По словам JIVA из Вены она уносит не только воспоминания, но бесценную дружбу: «Как артист я чувствую себя по-настоящему счастливой. Это волнение, этот опыт стали одними из самых ярких и незабываемых мгновений моей жизни.

Всем, кто шёл рядом со мной по этому пути, кто верил в меня и дарил мне своё тепло, я посылаю огромные объятия, полные любви. Спасибо, что были со мной».

Свое видеообращение представительница Азербайджана на «Евровидении 2026» завершила словом «Bussi», которое стало фирменной фишкой JIVA на конкурсе.



