Исмаил Надирханлы назвал скандал вокруг слов Гюнай Агамалы манипуляцией СМИ - ВИДЕО

Высказывания депутата Милли Меджлиса Гюнай Агамалы о «детских пособиях» в эфире передачи «Günə doğru» на телеканале ARB TV вызвали широкие дискуссии в социальных сетях.

Заявления депутата были встречены в обществе неоднозначно и вызвали полярные мнения. В новостных изданиях также были опубликованы статьи, отражающие различные подходы к данной проблеме.

Специалисты и представители общественности высказали свои мнения, учитывая социальную чуткость темы. Появились даже те, кто потребовал аннулирования мандата Гюнай Агамалы.

Как передает 1news.az, отреагировавший на ситуацию пресс-секретарь партии «Ана Вəтəн» («Родина») Исмаил Надирханлы сделал публикацию на своей личной странице, в которой обвинил некоторые средства массовой информации в искажении темы и «манипуляциях с ложными заголовками».

В своей публикации он отметил, что некоторые мысли, приписываемые депутату Гюнай Агамалы, были неверно истолкованы:

«Сказанное Гюнай Агамалы по вопросу детских пособий - это ее личная позиция, и она не озвучивала ее с трибуны Милли Меджлиса. Однако некоторые медиаструктуры намеренно преподносят это как выступление в парламенте».

Исмаил Надирханлы также прокомментировал возникшее в соцсетях широкое недовольство: «Общество реагирует эмоционально, некоторые даже требуют лишить ее мандата. Но государство управляется не эмоциями, а законами».

Он подчеркнул, что статья 91 Конституции Азербайджанской Республики четко очерчивает философию и границы депутатской неприкосновенности.

«Упомянутая статья императивно заявляет, что депутат Милли Меджлиса не может быть привлечен к ответственности за свою деятельность в парламенте, голосование и высказанные мысли. Щит неприкосновенности законодательного органа установлен с целью предоставления народному избраннику права свободно выражать мысли и вести дебаты с парламентской трибуны. Даже если это выступление вызывает резкий протест в обществе, оно находится под конституционной защитой.

Положения Закона «О статусе депутата Милли Меджлиса» диктуют ту же непоколебимую правовую логику. Процедура аннулирования мандата может быть реализована только по конкретным основаниям, закрепленным в статье 89 Конституции. В этих положениях нет пункта о неудачном выражении мнения по социальному вопросу или озвучивании мысли, которая не нравится общественности. Здесь нет ни состава преступления, ни нарушения гражданства. Выражаясь языком права, законных оснований для аннулирования мандата депутата не существует».

Общественный активист также призвал субъекты медиа к ответственности:

«Применение понятия «нарушение этических норм» к любому неприятному высказыванию создает правовую путаницу. Медиа должны опираться на факты, а не на эмоции».

В заключение он призвал общество избегать эмоциональных реакций и учитывать правовые рамки:

«Депутат имеет право думать, обсуждать и даже ошибаться. На слово нужно отвечать аргументом, а не гневом».

Напомним, что депутат Милли Меджлиса Гюнай Агамалы в эфире программы «Günə doğru» заявила, что в Азербайджане существующие соцвыплаты уже выполняют функцию «детских пособий», а сама эта тема не является актуальным предметом для обсуждений.

По ее мнению, семьи при рождении детей не должны рассчитывать в первую очередь на государство, так как чрезмерная ориентация на выплаты снижает мотивацию к труду. «Если у человека будет установка, что государство платит за ребенка, он может перестать работать. Людей нужно приучать к труду», - отметила депутат.

Агамалы добавила, что условия получения имеющихся в стране пособий несложные, а заработка одного родителя (обычно отца) достаточно для обеспечения семьи. При этом идею выплаты пособий неработающим отцам она назвала неправильной.