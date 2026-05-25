МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон не подпишут соглашение в скором времени

Иран и США еще далеки от подписания финального мирного договора, но одновременно с этим стороны достигли соглашения по большинству вопросов.

Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«То, что по большинству обсуждаемых вопросов достигнуто соглашение, - это правда, но утверждать, что это означает скорое подписание перемирия, никто не может», - приводит его слова агентство Tasnim.

По словам Багаи, переговорный процесс затрудняют частые изменения позиции США.