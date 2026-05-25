Мощный альянс: Dreame Technology назначила Криштиану Роналду новым глобальным послом

Под девизом "Dreame to Win" это знаковое партнерство задает новые стандарты высокого качества жизни благодаря совместному стремлению к совершенству, дисциплине и безупречности

Компания Dreame Technology, мировой лидер в области инновационной бытовой техники и решений для умного дома, объявила сегодня об историческом глобальном партнерстве с легендой футбола Криштиану Роналду. Это сотрудничество станет важной вехой в развитии компании, объединив одного из самых дисциплинированных спортсменов в мире с брендом, отличающимся неустанным стремлением к технологическому совершенству и превосходному качества.

Это назначение знаменует стратегическое усиление глобального присутствия бренда Dreame и отражает нынешний этап зрелости компании на международной арене. После многолетнего стремительного роста и последовательных прорывов в области технологий высокоскоростных двигателей и систем, управляемых искусственным интеллектом, компания Dreame укрепила свою позицию в качестве мирового эталона, подкрепленную теперь этим громким партнерством. Данный союз - логическая кульминация роста компании Dreame, свидетельствующая о ее готовности занять лидирующие позиции на рынке высококачественной бытовой техники поистине глобального уровня.

Это партнерство зиждется на глубоком единстве ценностей. В своей области Криштиану Роналду стал мировой иконой благодаря непоколебимой самодисциплине, настойчивости и стремлению преодолевать профессиональные ограничения. Эти же принципы лежат в основе корпоративной философии Dreame: ориентирование на долгосрочное видение, технологическое лидерство и постоянное совершенствование пользовательского опыта.

Говоря о партнерстве, Криштиану Роналду поделился: "Я всегда ищу партнеров, которые разделяют мое стремление к совершенству и приверженность к упорному труду. Dreame - это бренд, который внедряет инновации и обеспечивает высочайшую производительность, делая жизнь проще и качественнее. Я рад присоединиться к семье Dreame и поддержать их миссию по лидированию на мировом рынке".

Мечтай, чтобы побеждать: Новый взгляд на будущее умного образа жизни

"Dreame to Win", лежащий в основе этого партнерства, воплощает в себе стремление к победе мирового уровня и передовые инновации, переосмысливая понятие "умный образ жизни" как мощный инструмент, позволяющий пользователям достигать совершенства в повседневной жизни.

"Это больше, чем спонсорство, это мощный альянс между технологическим лидером и спортивным брендом мирового класса", - сказал глобальный президент Dreame Колм Чанг. - "Мы признаем силу, дальновидность и стремление друг друга к долгосрочной перспективе. Целеустремленность и стремление к совершенству, присущие Криштиану, полностью соответствуют нашей миссии - лидировать в отрасли и влиять на мир с помощью интеллектуальных технологий. Вместе мы стремимся обеспечить высокое качество жизни, ориентированное на будущее, для семей по всему миру".

Благодаря этому глобальному партнерству Dreame интегрирует имидж Роналду во все свои продуктовые линейки, демонстрируя способность бренда создавать утонченный, эффективный и высококачественный образ жизни. Сотрудничество объединит межкультурное влияние Криштиану Роналду с передовой экосистемой Dreame и наглядно покажет, как интеллектуальные технологии могут помочь пользователям "Dreame to Win" в повседневной жизни.

Сотрудничество охватывает всю интеллектуальную экосистему Dreame, включая:

Умную уборку внутри и снаружи

Умную крупную бытовую технику

Товары для персонального ухода

Мелкую кухонную технику

"Мы искренне верим в стремление Dreame раздвигать границы с помощью инноваций", - добавил генеральный директор и основатель Dreame г-н Ю Хао. - "Мы верим, что дисциплина и технологии способны улучшать жизни. Это партнерство - прекрасная возможность продемонстрировать, как передовые технологии и стремление к победе могут создавать лучшее будущее для всех".

Подробнее о партнерстве и новейшей продукции Dreame можно узнать по ссылке [https://az.dreametech.com].