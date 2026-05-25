Глава МИД Ирана не поедет на заседание СБ ООН в США из-за проблем с визой

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не будет принимать личное участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке из-за проблем с визой.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«С учетом всех обстоятельств, эта поездка не состоится. Кроме того, у нас возникла проблема, связанная с американской визой», — приводит его слова агентство ISNA.

Заседание СБ ООН состоится 26 мая. Арагчи был приглашен на мероприятие Китаем, который председательствует в СБ ООН.