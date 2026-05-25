МИД Ирана: в течение 60 дней состоится обсуждение мирной сделки и ядерной программы

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в течение 60 дней должно состояться обсуждение меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире и вопросов ядерной программы, пишет агентство Tasnim.

«В течение 60 дней должно состояться обсуждение некоторых деталей меморандума о взаимопонимании и других вопросов. Один из вопросов определенно связан с ядерной программой. На данном же этапе мы не обсуждаем детали ядерной программы, а меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов сосредоточен на прекращении войны», — приводит слова Багаи агентство.