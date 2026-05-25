Объявлено время совершения праздничных намазов в мечетях Баку - ОБНОВЛЕНО

Праздничные намазы по случаю Гурбан байрамы будут совершены во всех центральных мечетях нашей страны.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в поздравлении председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде по случаю Гурбан байрамы.

Отмечается, что 27 мая в столице праздничный намаз в мечети «Аждарбек» будет совершен в 08:00, а в мечети «Тезепир» - в 09:00.

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с Гурбан байрамы.

Как сообщает 1news.az, в фетве говорится, что, согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА и в соответствии с видимостью новолуния (Хиляля) на горизонте Азербайджана, Гурбан байрамы по григорианскому календарю придется на 27 мая.

Согласно шариату, обряд праздничного жертвоприношения начнется 27 мая и может продолжаться в течение 3 дней. 27 мая в мечетях будут совершены праздничные намазы.

Также отмечается, что традиционно для жертвоприношения предпочтение отдается баранам. Однако для этой цели можно выбрать козу, корову или верблюда. В распределении этого мяса каждый свободен. Обряд жертвоприношения должен выполняться в чистоте, в условиях высокой санитарии и в специально отведенных для этого местах. По правилам шариата, жертвенное животное должно быть здоровым и пригодным для забоя.

Больные, истощенные и имеющие физические изъяны животные не считаются пригодными для жертвоприношения. Как правило, забивают животных, достигших определенного возраста. Возраст козы и овцы должен составлять не менее одного года, быка и коровы — более двух лет, а верблюда - полных пять лет.

Согласно шариату, животное обязательно должно быть уложено головой в сторону Киблы и заклано во имя Аллаха с намерением совершить Гурбан. Жертвенное мясо рекомендуется делить на три части: одну часть хозяин оставляет себе, другую раздает малоимущим семьям, а третью - родственникам и близким в качестве подарка.

Напомним, что в Азербайджане определены нерабочие дни в связи с Гурбан байрамы и Днем независимости.

В этом году Гурбан байрамы приходится на 27 и 28 мая. Кроме того, 28 мая в стране отмечается День независимости. Согласно Трудовому кодексу, в связи с совпадением праздничных дней предусмотрен дополнительный день отдыха. По этой причине 29 мая также объявлено нерабочим днем. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе 27, 28, 29, 30 и 31 мая будут выходными днями.