В Баку организованы новые зоны посадки и высадки пассажиров - ФОТО

На улицах Самеда Вургуна и братьев Мардановых в столице часть существующих уличных парковочных мест была упразднена для создания дополнительных условий для посетителей расположенных поблизости медицинских учреждений.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AYNA.

Так, на улице Самеда Вургуна, напротив Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета, установлен дорожный знак «3.28» - «Остановка запрещена», а также организована зона посадки и высадки пассажиров. Одновременно был установлен дорожный знак «5.14» - «Стоянка легковых такси», что создало условия для высадки пассажиров такси.

Кроме того, на улице братьев Мардановых, перед Республиканским педиатрическим центром и Клиническим медицинским центром, установлены знаки «3.28» - «Остановка запрещена», а также организованы зоны посадки и высадки пассажиров.