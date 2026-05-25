Заместитель министра: Восстановление деятельности посольства в Ливии стоит на повестке дня

На сегодняшний день Азербайджан имеет дипломатические отношения с 53 из 54 государств африканского континента.

Дипломатические отношения пока не установлены только с Центральноафриканской Республикой, однако работа в этом направлении ведется, и ожидается, что в ближайшее время этот процесс завершится. Таким образом, у Азербайджана будут полностью установлены дипломатические отношения со всеми странами африканского континента.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев.

Он отметил, что в настоящее время в 6 странах Африканского континента функционируют посольства Азербайджана. Деятельность посольства в Ливии была временно приостановлена, однако вопрос ее восстановления стоит на повестке дня.

«В 14 африканских странах официально аккредитованы дипломатические представительства Азербайджана. В будущем планируется еще больше расширить эту сеть. В настоящее время этот вопрос разрабатывается, и в соответствии с результатами продолжается работа как по открытию новых посольств, так и по расширению аккредитации и созданию дипломатических представительств Азербайджана и в других странах», - подчеркнул Я. Рафиев.