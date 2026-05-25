Трамп: будущий договор не позволит Ирану создать ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп утверждает, что будущая договоренность о завершении конфликта с Ираном не позволит стране создать ядерное оружие.

"Эта сделка (с Ираном - ред.) будет полной противоположностью провальному СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.), ...который был прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю подобных сделок", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года. РИА Новости.