Песков: в Москве услышали заявление о том, что Армения не будет антироссийской

Москва слышала заявления о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госсекретаря США Марко Рубио ждут в Армении с визитом 26 мая. Журналисты предположили, что в ходе встречи могут якобы прозвучать антироссийские заявления. В связи с этим журналисты задали Пескову вопрос, как в Кремле относятся к такой практике.

"На днях мы слышали заявления и от (премьер-министра Армении Никола — ред.) Пашиняна, и от министра иностранных дел (Армении — ред.) о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления", — сказал Песков журналистам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян «настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС».

