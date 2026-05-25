Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В послании отмечается, что братские отношения между Турцией и Азербайджаном становятся крепче с каждым днем. Эрдоган выразил убежденность в том, что солидарность, сотрудничество и совместные проекты двух стран и впредь будут вносить значительный вклад в благосостояние наших народов, а также в мир, стабильность и развитие региона.

Турецкий лидер выразил удовлетворение тем, что дух братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном оказывает позитивное влияние на развитие сотрудничества и единства во всем тюркском мире, в частности, под эгидой Организации тюркских государств.