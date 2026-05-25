Мирзоян: Армения не заинтересована в разрыве отношений с РФ

Армения не заинтересована в разрыве отношений с РФ, заявил журналистам глава МИД Армении (в предвыборном отпуске) Арарат Мирзоян, комментируя заявление зампреда Совета безопасности России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна поставили под угрозу отношения Еревана с Россией, ОДКБ и ЕАЭС.

"Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических и остальных связей с РФ", — сказал Мирзоян.

По его словам, Ереван хочет и будет работать над сохранением естественных отношений с российской стороной.

На вопрос, почему в таком случае из России звучат подобные заявления, Мирзоян отвечать не стал. Он предложил журналистам самим делать предположения.

