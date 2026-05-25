Глава Минэкономики: Азербайджан продолжит оставаться стратегическим партнером Тбилиси

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что решающим фактором для подписания масштабного пакета соглашений между Грузией и Азербайджаном стал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси и его встреча с основателем партии «Грузинская мечта», ее почетным председателем и миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Министр отметила, что после переговоров стороны начали «очень эффективно и быстро» двигаться к финализации договоренностей.

Квривишвили назвала подписанные соглашения «историческими» для обеих стран, особенно подчеркнув значение энергетического сотрудничества для Грузии.

Политик добавила, что новые договоренности укрепят энергетическую безопасность Грузии, а Азербайджан продолжит оставаться стратегическим партнером Тбилиси в этом направлении.

Напомним, 18 мая Грузия и Азербайджан подписали пакет соглашений в сферах энергетики и транспорта. В него вошло 20-летнее межправительственное соглашение о поставках электроэнергии и транзите, а также продление еще на 20 лет контракта на поставки азербайджанского газа, действующего с 2003 года, что, как утверждают власти Грузии, позволит обеспечить стабильность социального газоснабжения в стране.

Кроме того, с 26 мая между Тбилиси и Баку начнет курсировать ежедневный пассажирский поезд.

