В Ереване заявили, что найдут вариант для проекта ж/д к Турции, если не договорятся с РФ

First News Media14:18 - Сегодня
Армения ведет переговоры с российскими партнерами по строительству железной дороги к границе Турции, но готова найти другое решение, если не получится прийти к согласию.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Армения имеет историческую возможность стать альтернативной цепочкой товарооборота, торговли между Востоком и Западом. Этот товарооборот так или иначе будет, а у нас есть историческая возможность стать важным ключевым узлом, и мы эту возможность не упустим. Следовательно, этот вопрос должен быть решен. Тот участок железной дороги, которого нет и из-за которого дорога Гюмри - Карс не действует, должен быть построен. Сейчас говорим с российскими коллегами: получится с ними совместно [построить] - значит получится, если нет - найдем другое решение, но этот вопрос нужно решить», - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении самостоятельно восстановит железнодорожные пути, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Премьер заверил, что в ближайшее время армянская сторона начнет восстановительные работы на участках Гюмри - Ахурик, Ахурик - турецкая граница.

Источник: ТАСС

