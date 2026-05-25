Ужесточено обвинение школьнику из лицея «İdrak», тяжело ранившему учительницу из огнестрельного оружия 

Феликс Вишневецкий14:51 - Сегодня
Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении ученика 10-го класса лицея «İdrak», обвиняемого в том, что он тяжело ранил учительницу из огнестрельного оружия.

По итогам четырёхмесячного расследования обвинение в отношении подростка было ужесточено, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az

Следствие пришло к выводу, что школьник совершил покушение на убийство своего учителя из хулиганских побуждений. В связи с этим первоначально предъявленное обвинение по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса было заменено на более тяжкую квалификацию - 29, 120.2.2 (покушение на умышленное убийство, совершённое из хулиганских побуждений).

В ходе предварительного расследования был также допрошен отец школьника, Самир Ширинов - следователь задавал ему вопросы о поведении сына и обстоятельствах, связанных с инцидентом.

Напомним, что ранее стало известно о том, что раненая учительница простила своего ученика - между сторонами достигнуто примирение.

В ближайшие дни начнётся судебное разбирательство.

Отмечается, что санкция окончательного обвинения, предъявленного школьнику, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 14 до 20 лет. Однако, поскольку он не достиг совершеннолетия, ему не может быть назначено наказание свыше 10 лет. При этом изменение квалификации преступления может быть учтено судом как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

