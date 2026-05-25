В Стамбуле задержана актриса Серенай Сарыкая 

В Турции продолжается масштабное расследование в отношении ряда известных персон, подозреваемых в причастности к преступлениям, связанным с наркотическими веществами.

В рамках этого дела задержана известная актриса Серенай Сарыкая, сообщает 1news.az со ссылкой на Hürriyet.

Согласно данным следствия, Серенай Сарыкая была задержана сотрудниками жандармерии сразу по возвращении в Турцию из-за рубежа в рамках проводимых оперативно-следственных мероприятий. Расследование ведётся Бакыркёйской прокуратурой Стамбула и охватывает эпизоды, связанные с приобретением, хранением и употреблением наркотических или психоактивных веществ, а также возможным содействием их использованию.

В материалах дела фигурируют статьи о «покупке, принятии или хранении наркотиков для личного употребления» и «создании условий, облегчающих их употребление» - расследование продолжается.

После дачи показаний актрису, как ожидается, направят в Институт судебной медицины для дальнейших процедур - официальные органы пока не раскрывают дополнительных деталей дела.

