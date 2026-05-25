Кремль надеется, что Армения так или иначе поучаствует в саммите ЕАЭС в Астане

Москва рассчитывает, что Ереван так или иначе примет участие в предстоящих мероприятиях по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если я не ошибаюсь, премьер-министр [Армении Никол] Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие. Но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС", — сказал представитель Кремля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил президенту РФ Владимиру Путину, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, развивая свои отношения с Европой, сообщил также Песков.

"Тогда (в ходе беседы Путина и Пашиняна — ред.), я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой", — сказал Песков журналистам.

Вступление Армении в Евросоюз приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Россией, сообщил также Песков.

"Евросоюз, конечно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, вступление в какие иные организации или объединения могут означать для Армении потерю выгодных условий сотрудничества с Россией.

Источник: РИА Новости

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

