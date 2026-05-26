Рубио подпишет в Армении меморандум о взаимопонимании

Госсекретарь Марко Рубио во время посещения Еревана во вторник подпишет вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном меморандум о взаимопонимании.

Это следует из опубликованного в понедельник рабочего графика руководителя американского внешнеполитического ведомства.

Как следует из документа, Рубио встретится с Мирзояном в 14:30 мск. В 15:00 мск они подпишут меморандум, содержание которого не раскрывается.

25 мая МИД Армении сообщил о визите Рубио в Ереван. Как уточнили в ведомстве, по итогам встречи Рубио и Мирзояна планируется подписание двусторонних документов, а стороны выступят с заявлениями для прессы.

