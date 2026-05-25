Лондонская полиция проверяет 23 сотрудников, спавших на посту во время дежурства у Карла III

В Великобритании стартовало служебное расследование в отношении 23 сотрудников полиции, уличенных в том, что они спали на дежурстве во время охраны резиденций монарха.

Информацию об этом распространило издание Daily Star, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Проверки начались в середине мая, когда стало известно о систематических нарушениях среди лиц, отвечающих за безопасность королевской семьи.

Лондонская полиция инициировала разбирательство после того, как выяснилось, что охранники короля Карла III, дежурившие в Виндзорском замке, не только спали на посту, но и покидали место службы для решения личных вопросов в рабочее время.

Подобные эпизоды, по данным следствия, носили массовый характер. Ответственные за безопасность монарха сотрудники допускали грубые отступления от регламента, что поставило под сомнение эффективность охраны высших лиц государства.