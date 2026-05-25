Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российские Вооруженные силы (ВС) приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что <…> Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам», — указано в сообщении.

Глава МИД РФ в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио уточнил, что такие действия являются ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

Источник: Известия

Лавров предупредил Рубио о начале ударов возмездия по Киеву

