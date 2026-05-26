Рубио: США продолжат содействовать урегулированию в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать урегулированию конфликта в Украине.

"США готовы делать все возможное для того, чтобы содействовать завершению этой войны, и мы надеемся, что такая возможность представится в определенный момент", — привело его слова Agence France-Presse.

Как отметило агентство Reuters, Рубио, который находится в Индии с визитом, заявил, что консультации по урегулированию в Украине не идут и их проведение не запланировано.

Источник: ТАСС