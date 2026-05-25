В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 мая — Дня независимости
В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая — Дня независимости.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
С удовольствием от имени таджикского народа и от себя лично направляю Вам и всему дружественному народу Азербайджанской Республики наши сердечные поздравления по случаю празднования Национального праздника страны.
Мы искренне радуемся достижениям своего надежного партнера в социально-экономическом развитии и укреплении авторитета на международной арене.
Отрадно отметить и то, что отношения стратегического партнерства между нашими странами, основанные на прочных исторических традициях дружбы и взаимопонимания, имеют тенденцию неуклонного развития.
Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять созидательное сотрудничество и сможем обеспечить дальнейшее динамичное развитие нашего многопланового взаимодействия, отвечающего коренным интересам народов двух стран.
От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и дальнейших успехов, а братскому народу дружественного Азербайджана – мирного неба, благополучия и устойчивого прогресса".
***
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Искренне поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости.
В Беларуси высоко ценят результаты проводимого Вами курса на построение суверенного, развитого и уверенного в завтрашнем дне государства, которое гордится своими достижениями в экономике и растущим международным авторитетом.
Подтверждаю твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Убежден, что наши регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системная работа, осуществляемая на разных уровнях, будут неизменно способствовать успешной реализации текущих проектов и формированию новых двусторонних инициатив.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашей семье здоровья и счастья, а жителям Азербайджана – мира и благополучия".
***
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
От имени народа Казахстана сердечно поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с Днем независимости.
3a годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене.
Нет сомнений в том, что под Вашим сильным и мудрым руководством братский азербайджанский народ успешно достигнет высоких целей обеспечения дальнейшего устойчивого роста экономики, укрепления потенциала как региональной державы.
Казахский народ неуклонно следует и поддерживает стратегию вечной дружбы и взаимного уважения, искренне радуется достижениям Азербайджана. Мы придаем исключительно важное значение дальнейшему успешному развитию нашего стратегического партнерства и союзничества.
Убежден, активный и доверительный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать выводу казахско-азербайджанского многогранного сотрудничества на новые высоты во благо коренных интересов наших народов.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания!"
***
Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
От имени народа Молдовы сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости Вашей страны.
По случаю этого праздника желаю Вам, Вашей семье и народу Азербайджана мира и процветания. Молдова надеется на прочный мир на Южном Кавказе, и мы верим, что диалог и сотрудничество являются самым надежным путем, ведущим к стабильности и прогрессу.
Азербайджан всегда был надежным другом Молдовы, и я с нетерпением ожидаю продолжения нашего диалога.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
***
Президент Республики Сенегал Бассиру Диомайе Файе направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Господин Президент.
Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.
Желаю Вам и дружественному народу Азербайджана постоянного благополучия и прогресса.
Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подчеркиваю готовность работать вместе с Вами во имя укрепления дружественных отношений между нашими странами".
***
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство господин Президент.
Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.
Вновь подтверждаю решимость продолжать деятельность во имя дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.
Выражаю Вам высочайшее уважение и почтение".