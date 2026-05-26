В Испании хантавирусом заразился еще один пассажир лайнера MV Hondius

В Испании выявлен еще один случай хантавируса у пассажира круизного лайнера MV Hondius.

Об этом со ссылкой на испанское министерство здравоохранения сообщает ТАСС.

Новый положительный случай хантавируса был подтвержден после ПЦР-теста у одного из граждан из Испании, из числа находившихся на карантине в военном госпитале Мадрида. В отношении заразившегося будут осуществляться специализированное медицинское наблюдение и особые меры безопасности.