Футболисты «Реала» не вошли в состав сборной Испании для участия в ЧМ-2026

Главный тренер Луис де ла Фуэнте огласил окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира‑2026. В список из 26 футболистов не вошёл ни один игрок мадридского «Реала», пишет «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. На групповом этапе сборная Испании сыграет со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

«Реал» завершил сезон-2025/26 без трофеев. В Ла Лиге «королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место. «Сливочные» отстали от «Барселоны» на восемь баллов.