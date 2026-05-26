Посол Азербайджана и замглавы МИД РФ «сверили часы» по предстоящим контактам высокого уровня

Актуальные вопросы российско-азербайджанской повестки дня обсуждены на встрече замминистра иностранных дел России Михаила Галузина с послом Азербайджана в РФ Рахаманом Мустафаевым, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Сверены часы» относительно предстоящих контактов высокого уровня. Подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая важность восстановления в полном объёме культурно-гуманитарных связей.

Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.