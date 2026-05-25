АЖД рассматривает внедрение низких тарифов на поезда Баку–Тбилиси–Баку

Азербайджанские железные дороги (АЖД) изучат возможности предоставления пассажирам более низких тарифов на маршруте пассажирского поезда Баку–Тбилиси–Баку.

«Ценовая политика на маршруте Баку–Тбилиси–Баку позволяет пассажирам за месяц до поездки выбрать класс обслуживания в соответствии со своими финансовыми возможностями. Например, билеты в класс поездки стоимостью от 81 маната можно приобрести за 35–20 дней до отправления», – заявил начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Бахтияр Гаджиев, сообщает Report.

По его словам, в будущем «Азербайджанские железные дороги» также рассмотрят возможности более доступных билетов.

«Возможности поездок для пассажиров по более низким тарифам будут изучены», – отметил он.

Отметим, что сегодня из Баку в Тбилиси отправится пассажирский поезд. Он выйдет из Баку в 23:10 и прибудет в Тбилиси на следующий день в 08:41. Из Тбилиси поезд отправится в 21:00 и прибудет в Баку на следующий день в 06:24.

На маршруте Баку–Тбилиси–Баку на территории Азербайджана поезда будут останавливаться на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кясик. На территории Грузии остановки предусмотрены на станции Гардабани и на Тбилисском железнодорожном вокзале.