Стамбул примет крупнейшее в мире мероприятие на тему «Нулевые отходы» 

1–7 июня в Стамбуле состоится крупнейшее в мире мероприятие на тему «Нулевые отходы».

Форум пройдет в рамках Недели «Нулевые отходы». Согласно заявлению одноименного Фонда, мероприятие организовано при партнерстве ООН и выделяется как одна из крупнейших в мире гражданских платформ по вопросам окружающей среды и «нулевых отходов» благодаря своему масштабу, дипломатическому влиянию и создаваемой им политической базе на глобальном уровне.

Фонд, продолжающий свою деятельность на национальном и международном уровнях под руководством и при поддержке основательницы Движения «Нулевые отходы», председателя Консультативного совета высокого уровня ООН по вопросам «Нулевых отходов» и почетного председателя Фонда «Нулевые отходы» Эмине Эрдоган проведет второй ежегодный Форум в аэропорту Ататюрк.

Мероприятие, объединяющее под одной крышей министров, представителей международных организаций, местных органов власти, академических кругов, частного сектора и гражданского общества, является одной из наиболее влиятельных площадок многосторонней экологической дипломатии.

На форуме, в котором примут участие более 5 тысяч высокопоставленных делегатов из более чем 180 стран, свыше 120 министров и более 200 мэров, будут проведены сессии, посвященные вопросам устойчивого развития, борьбы с климатическим кризисом, циркулярной экономики и политики «нулевых отходов».

Трехдневное мероприятие ставит целью вывести подход «нулевых отходов» за рамки экологической заботы и сделать его одним из основных направлений экономической устойчивости, концепции развития и международного сотрудничества.

