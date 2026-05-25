Отныне в бакинском метро нарушители будут выявляться с помощью ИИ - ВИДЕО
В бакинском метро внедрена система наблюдения на основе искусственного интеллекта, которая мгновенно выявляет нарушения правил и усиливает безопасность, сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".
Отмечается, что соблюдение правил и внимательное отношение пассажиров к окружающим создаёт более безопасную среду.
Также подчёркивается, что пассажиров защищают современные технологии, а их внимательность становится частью системы безопасности.
Безопасность пассажиров названа приоритетом.
