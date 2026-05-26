В Индии более 300 туристов застряли на высоте 150 м - ВИДЕО

Более 300 туристов оказались заблокированными внутри 65 кабинок одной из самых высокогорных канатных дорог Азии в городе Гульмарг на севере Индии.

Об этом сообщило агентство PTI.

Работа обеих очередей канатной дороги была приостановлена после сбоя, который произошел около полудня. Техническая неисправность вызвала панику среди отдыхающих, многие из которых оказались запертыми в кабинках, зависших на высоте около 150 м над землей.

По словам представителей властей, масштабная спасательная операция с участием множества ведомств продлилась семь часов, так как была осложнена сильным ливнем в этом районе. Спасательные группы использовали веревки и лестницы, чтобы безопасно спустить туристов на землю.

"Спасательная операция завершена. Все заблокированные люди были благополучно эвакуированы", - заявил журналистам один из представителей местных властей.