ФИФА подтвердила перенос тренировочной базы Ирана на ЧМ‑2026 из США в Мексику

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сборная Ирана перенесла свою тренировочную базу для чемпионата мира 2026 года из США в Мексику.

Иран изначально должен был находиться в Тусоне, Аризона, США, но выбрал приграничный город Тихуана в качестве новой базы. Перенос лагеря позволит избежать сложностей, связанных с визами, а команда сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air.

Сборная Ирана проведёт первые два матча группового этапа чемпионата мира в Лос-Анджелесе: 15 июня команда сыграет с Новой Зеландией, а 21 июня — с Бельгией. Затем Иран встретится с Египтом в Сиэтле 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.