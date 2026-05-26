Мексика согласилась принять сборную Ирана во время ЧМ‑2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что правительство страны согласилось разместить национальную команду Ирана по футболу на время чемпионата мира.

Решение принято по просьбе ФИФА, сообщает EFE.

«У нас нет причин отказывать им в возможности остановиться в Мексике», — заявила Шейнбаум.

Глава Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж 23 мая сообщил, что база сборной будет перенесена из Аризоны в приграничный мексиканский город Тихуану.