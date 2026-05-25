 Кямран Асадов заявил, что вернул все полученные деньги | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Кямран Асадов заявил, что вернул все полученные деньги

First News Media21:20 - Сегодня
Кямран Асадов заявил, что вернул все полученные деньги

В Гянджинском городском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу, связанному с использованием незаконных технических средств во время последних вступительных экзаменов.

Обвиняемыми по делу проходят эксперт в сфере образования Кямран Асадов и преподаватель истории Гюндуз Аббасов.

Как сообщает Qafqazinfo, процесс под председательством судьи Эльчина Мамедова продолжился допросом Гюндуза Аббасова.

Судья поинтересовался, направлял ли родителей к Аббасову Кямран Асадов, а также по какой причине оборудование было изъято из его офиса. Однако обвиняемый не смог дать чётких ответов на эти вопросы.

Затем Аббасову задали вопросы о том, как экзаменационные задания решались из Шамкирского района при помощи специального устройства. Он заявил, что в этом не участвовали несколько упомянутых учителей.

Судья отметил, что показания Аббасова на предварительном следствии противоречат словам учителей, которые, по версии следствия, отвечали на экзаменационные вопросы из Шамкира.

На вопрос судьи о том, что именно было обещано преподавателям, Аббасов вновь не смог дать конкретного ответа.

Выяснилось, что среди этих учителей были его близкий родственник, а также несколько педагогов, работающих в школах Гянджи.

Позже показания дал и Кямран Асадов. По его словам, большинство родителей сами обращались к нему за помощью. Он направлял их к Гюндузу Аббасову, который должен был оказать содействие за определённую сумму.

При этом Асадов заявил, что деньги предназначались не ему, а Аббасову. Он также отметил, что впервые узнал о передаче оборудования именно от родителей.

По словам Асадова, все полученные средства впоследствии были возвращены, причём в момент возврата денег его самого в офисе не было.

Следующее судебное заседание назначено на 11 июня, 15:00.

Читайте по теме:

Суд над Камраном Асадовым: 110 тысяч долларов за помощь на экзамене

Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов

СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

Свидетель по делу эксперта Камрана Асадова подтвердил передачу ему денег за «помощь» в поступлении в вуз

Генпрокуратура распространила информацию по уголовному делу Кямрана Асадова

Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Как Кямран Асадов и соучастники помогали абитуриентам с запрещёнными гаджетами на экзаменах - ПОДРОБНОСТИ

Поделиться:
578

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Политика

Продолжается широкий резонанс, вызванный в международной прессе проведенным в ...

Политика

В Азербайджане будет создан новый университет

Мнение

«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о ...

Политика

Поезд Баку–Тбилиси–Баку отправился в первый рейс - ВИДЕО

Лондонская полиция проверяет 23 сотрудников, спавших на посту во время дежурства у Карла III

Отныне в бакинском метро нарушители будут выявляться с помощью ИИ - ВИДЕО

Продолжается широкий резонанс, вызванный в международной прессе проведенным в Баку WUF13

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Школьник из Туркестана, поднявший флаг Азербайджана: Я не мог пройти мимо - ФОТО - ВИДЕО

Завтра часть Баку останется без газа

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Последние новости

Поезд Баку–Тбилиси–Баку отправился в первый рейс - ВИДЕО

Сегодня, 23:44

Лондонская полиция проверяет 23 сотрудников, спавших на посту во время дежурства у Карла III

Сегодня, 23:20

Лавров предупредил Рубио о начале ударов возмездия по Киеву

Сегодня, 23:00

Отныне в бакинском метро нарушители будут выявляться с помощью ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 22:40

Продолжается широкий резонанс, вызванный в международной прессе проведенным в Баку WUF13

Сегодня, 22:25

АЖД рассматривает внедрение низких тарифов на поезда Баку–Тбилиси–Баку

Сегодня, 22:02

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 мая — Дня независимости

Сегодня, 21:40

Кямран Асадов заявил, что вернул все полученные деньги

Сегодня, 21:20

Футболисты «Реала» не вошли в состав сборной Испании для участия в ЧМ-2026

Сегодня, 21:00

Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом

Сегодня, 20:40

Президент: Мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов

Сегодня, 20:12

Ильхам Алиев: В последнее время динамика в сельскохозяйственном производстве меня не удовлетворяет

Сегодня, 20:10

Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Сегодня, 20:00

В Азербайджане будет создан новый университет

Сегодня, 19:45

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

Сегодня, 19:22

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Сегодня, 19:08

«PASHA Real Estate» и «Baku White City» подписали соглашение о совместном развитии объектов на территории Ağ Şəhər

Сегодня, 18:45

Торал Байрамов покинул «Карабах»

Сегодня, 18:30

Определен режим работы метро в Баку в праздничные дни

Сегодня, 18:15

Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к соглашениям Авраама

Сегодня, 18:03
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25