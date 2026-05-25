Кямран Асадов заявил, что вернул все полученные деньги

В Гянджинском городском суде состоялось очередное заседание по уголовному делу, связанному с использованием незаконных технических средств во время последних вступительных экзаменов.

Обвиняемыми по делу проходят эксперт в сфере образования Кямран Асадов и преподаватель истории Гюндуз Аббасов.

Как сообщает Qafqazinfo, процесс под председательством судьи Эльчина Мамедова продолжился допросом Гюндуза Аббасова.

Судья поинтересовался, направлял ли родителей к Аббасову Кямран Асадов, а также по какой причине оборудование было изъято из его офиса. Однако обвиняемый не смог дать чётких ответов на эти вопросы.

Затем Аббасову задали вопросы о том, как экзаменационные задания решались из Шамкирского района при помощи специального устройства. Он заявил, что в этом не участвовали несколько упомянутых учителей.

Судья отметил, что показания Аббасова на предварительном следствии противоречат словам учителей, которые, по версии следствия, отвечали на экзаменационные вопросы из Шамкира.

На вопрос судьи о том, что именно было обещано преподавателям, Аббасов вновь не смог дать конкретного ответа.

Выяснилось, что среди этих учителей были его близкий родственник, а также несколько педагогов, работающих в школах Гянджи.

Позже показания дал и Кямран Асадов. По его словам, большинство родителей сами обращались к нему за помощью. Он направлял их к Гюндузу Аббасову, который должен был оказать содействие за определённую сумму.

При этом Асадов заявил, что деньги предназначались не ему, а Аббасову. Он также отметил, что впервые узнал о передаче оборудования именно от родителей.

По словам Асадова, все полученные средства впоследствии были возвращены, причём в момент возврата денег его самого в офисе не было.

Следующее судебное заседание назначено на 11 июня, 15:00.

