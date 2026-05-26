TƏBİB проводит обязательную диспансеризацию детей с ограниченными возможностями передвижения - ФОТО

Общество

First News Media20:00 - Сегодня
В рамках акции, выдвинутой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) приступило к проведению медицинских обследований на дому девочек с ограниченными возможностями передвижения.

Данная мера направлена на улучшение здоровья матерей, женщин и детей, что является одной из приоритетных сфер для страны.

Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что в настоящее время организуется медицинское обследование на дому в соответствии с возрастными группами 4161 девочки с ограниченными возможностями передвижения, состоящей на диспансерном учете в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в 65 городах и районах республики. В рамках программы оценивается состояние здоровья детей, на ранней стадии выявляются хронические заболевания, даются лечебно-профилактические рекомендации и планируется медико-социальная реабилитация. Кроме того, проводится оценка и по другим аспектам здоровья, соответствующим возрасту, включая репродуктивное здоровье девочек-подростков.

Диспансерные обследования проводятся при участии участкового врача педиатром, офтальмологом, оториноларингологом, неврологом, гинекологом, стоматологом и другими врачами узкого профиля.

В рамках мультидисциплинарного подхода TƏBİB сотрудничает с Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения с целью привлечения социальных работников в состав медицинских бригад. Согласно достигнутой между сторонами договоренности, совместная организация обследований позволяет одновременно оценивать как медицинские, так и социальные потребности ребенка.

В рамках инициативы медицинские обследования проводятся по месту жительства каждого ребенка. В ходе осмотров собирается анамнез, связанный с заболеваниями, проводятся физикальные обследования и функциональная оценка, а также определяется уровень повседневной активности и потребность в вспомогательных средствах. Наряду с этим, по показаниям берутся образцы для лабораторных анализов.

Для 1132 детей, обеспеченных инвалидными колясками, определяются потребности в дополнительных реабилитационных услугах и вспомогательных средствах, а родителям даются соответствующие рекомендации по уходу на дому, физиотерапевтическим процедурам, повседневному уходу и питанию. Все обследования регистрируются в электронной системе. При необходимости обеспечивается направление детей в специализированные медицинские учреждения или реабилитационные центры.

По Баку обследования осуществляются первичными медицинскими учреждениями (поликлиниками), где дети состоят на учете, а по районам - Центрами здоровья семьи при центральных районных больницах.

На сегодняшний день по стране медицинское обследование прошли 555 девочек, 294 из них в соответствии с возрастными показаниями прошли гинекологическое обследование. На основе медицинских потребностей, выявленных в результате обследований, 8 детей были направлены в больницу для стационарного лечения, а 76 детей - на соответствующие реабилитационные услуги.

Основная цель программы - постоянный мониторинг состояния здоровья детей с ограниченными возможностями передвижения, расширение их доступа к медицинским услугам, а также оказание семьям более удобных, своевременных и скоординированных медицинских услуг.

TƏBİB призывает родителей уделять особое внимание привлечению детей к своевременным диспансерным обследованиям в целях охраны их здоровья. Регулярное прохождение детьми медицинских осмотров имеет важное значение для раннего выявления заболеваний, своевременного начала лечения и обеспечения здоровой жизни в будущем.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
