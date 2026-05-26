В Огузском районе задержан подозреваемый в массовой вырубке деревьев - ФОТО

В Огузском районе задержан мужчина, незаконно срубивший деревья.

Как сообщает Oxu.Az, в связи с вырубкой 14 деревьев ольхи и тополя на территории села Синджан, в результате чего природе был нанесен материальный ущерб на сумму более 5 000 манатов, проведены следственные мероприятия.

В ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками полиции, задержан 30-летний местный житель Абдулхафиз Баширли, подозреваемый в вырубке деревьев.

По данному факту в Огузском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, расследование продолжается.