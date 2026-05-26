Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом

26 мая состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Главы государств поздравили друг друга со священным Гурбан байрамы, пожелали народам Азербайджана и Ирана процветания и изобилия.

Президент Исламской Республики Иран еще раз выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном в тяжелые дни, с которыми столкнулась его страна.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Иран всегда находятся рядом друг с другом как в радостные, так и в тяжелые дни.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии и перспективах двусторонних отношений.