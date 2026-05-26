Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились в Лянкяране с творчеством местного мастера - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева в городе Лянкяран ознакомились с творческой деятельностью мастера декоративно-прикладного искусства Самира Габибова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили мастерскую, расположенную в доме мастера, и осмотрели изготовленные им декоративные изделия ручной работы.

В ходе встречи Самир Габибов проинформировал об особенностях искусства художественной резьбы, используемых им материалах и созданных декоративных образцах. Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с процессом резьбы и вместе с мастером изготовили изделия ручной работы.

Отметим, что Самир Габибов познал тонкости этого древнего искусства от своего отца еще в детстве. Он в основном изготавливает из различных видов древесных материалов сувениры, украшенные национальными орнаментами, декоративные предметы и изделия ручной работы, предназначенные для бытового использования.

Сувениры, изготовленные мастером, представляются потребителям через торговую сеть ABAD (Упрощенная поддержка семейного бизнеса).

