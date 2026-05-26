ЦИК завершил составление и уточнение постоянных списков избирателей на 2026 год - ФОТО

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса с начала текущего года был начат процесс составления и уточнения единого списка избирателей по стране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после всеобъемлющего процесса, продолжавшегося около пяти месяцев, завершена подготовка постоянных списков избирателей на 2026 год.

Избирательное законодательство предусматривает, что постоянные списки избирателей, составленные участковыми и окружными избирательными комиссиями на основании сведений, представленных соответствующими органами исполнительной власти, главами муниципальных образований и командирами воинских частей, должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию. После принятия необходимых мер в данном направлении списки избирателей до 30 мая должны быть утверждены соответствующими избирательными комиссиями и обнародованы с использованием государственной автоматизированной информационной системы. Процесс этого года также был осуществлен в полном соответствии с указанными требованиями Избирательного кодекса.

К составлению и уточнению списков на 2026 год были привлечены свыше 38 тыс. членов нижестоящих избирательных комиссий. На протяжении всего процесса велось тесное сотрудничество с соответствующими структурами Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, местными исполнительными органами и муниципалитетами. В этот период в непрерывном режиме для избирателей также были доступны колл-центр ЦИК «115» и возможность онлайн-обращения через официальный интернет-сайт комиссии.

Традиционно и в этом году при подготовке и уточнении списков избирателей широко использовались последние достижения информационно-коммуникационных технологий, а также технически усовершенствованное специальное программное обеспечение. Это внесло важный вклад в более оперативное и эффективное проведение процесса в целом, а также в подготовку и печать списков избирателей в соответствии с современными стандартами.

26 мая члены Центральной избирательной комиссии при участии представителей медиа ознакомились с заново составленными едиными списками избирателей в административном здании Комиссии, а также ознакомились с процессом подготовки и хранения списков. Отмечалось, что при повторном составлении, проверке и уточнении списков избирателей широко использовались возможности государственной автоматизированной информационной системы, функционирующей в непрерывном онлайн-режиме. Интерактивный мгновенный обмен данными, осуществляемый посредством информационной сети «Выборы», повысил оперативность работы, связанной со списками избирателей. Наряду с этим были обеспечены орфографическая проверка данных избирателей, анализ повторяющейся и схожей информации, устранение имеющихся недостатков, а также качественная подготовка и печать списков.

Затем под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание ЦИК. На заседании был рассмотрен вопрос повторного составления, утверждения и обнародования постоянных списков избирателей на 2026 год. В ходе обсуждений особо подчеркивалось, что широкое использование возможностей информационно-коммуникационных технологий оказало значительное влияние на дальнейшее совершенствование процесса уточнения списков избирателей и повышение его эффективности.

На заседании была представлена подробная информация о широкомасштабной деятельности, осуществленной с начала года до конца мая. Председатель ЦИК Мазахир Панахов выразил признательность Министерству внутренних дел, Министерству юстиции, местным органам исполнительной власти и другим соответствующим структурам, оказавшим содействие процессу уточнения.

Решением Комиссии работа по составлению и уточнению постоянных списков избирателей на 2026 год была признана завершенной. Было принято решение направить списки в соответствующие окружные избирательные комиссии для их утверждения соответствующими избирательными комиссиями, а также возложить на окружные избирательные комиссии задачу утверждения составленных списков избирателей в порядке и сроки, определенные законодательством. Кроме того, было принято решение обнародовать постоянный список избирателей по стране, составленный посредством государственной автоматизированной информационной системы, разместив его на интернет-сайте Комиссии после утверждения с учетом требований Избирательного кодекса.

По итогам процесса уточнения в единый список избирателей по стране были включены 6 млн 332 тыс. 229 избирателей, из которых 47,6 процента составляют мужчины, а 52,4 - женщины.

На заседании, широко освещавшемся представителями медиа, были также утверждены протоколы заседаний ЦИК, состоявшихся 15 октября 2025 года и 27 апреля 2026 года.

