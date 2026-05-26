Супермодель Наталья Водянова ждёт шестого ребенка - ФОТО

Российская супермодель Наталья Водянова снялась беременной для обложки французского Vogue.

44-летняя Наталья Водянова стала героиней нового выпуска французского Vogue, появившись на обложке журнала в образе, подчёркивающем её беременность.

Напомним, что Н.Водянова состоит в браке с французским бизнесменом и наследником империи LVMH Антуаном Арно - генеральным директором бренда Berluti и председателем Loro Piana. Пара вместе с 2020 года, у них двое общих сыновей, также Наталья воспитывает троих детей от предыдущих отношений с британским бизнесменом Джастином Портманом.

Подчеркнем, что помимо карьеры супермодели, она остаётся активным общественным деятелем и основательницей благотворительного фонда Naked Heart Foundation.