Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Лянкяране семью шехида - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева во время поездки в Лянкяран посетили семью шехида Ульфата Бабазаде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева и Арзу Алиева с глубоким уважением почтили память шехида Отечественной войны Ульфата Бабазаде, поинтересовались жизнью, боевым путем нашего героя, а также заботами и нуждами семьи.

Отметим, что Ульфат Габиль оглу Бабазаде родился в селе Даштатюк Лянкяранского района. Во время Отечественной войны он участвовал в боях за освобождение наших земель от оккупации в рядах Сил специального назначения. Ульфат Бабазаде проявил отвагу в боях на ходжавендском, кяльбаджарском и шушинском направлениях. 8 ноября 2020 года, во время боев за Шушу, он поднялся на вершину шехидства.

Согласно распоряжениям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, он был награжден орденом «Азербайджанское знамя» и медалями «За Родину», «Отважный боец», «За освобождение города Шуша», «За освобождение Ходжавенда» и «За освобождение Кяльбаджара».