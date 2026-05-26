Армения и США подписали Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

Между Арменией и США подписан Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Документ подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио.

Стороны подписали также рамочное соглашение о сотрудничество по проекту TRIPP, рамочный меморандум в области добычи и обработки полезных ископаемых.

Церемония подписания состоялась в ереванском аэропорту «Звартноц». Госсекретарь Рубио прибыл в армянскую столицу с супругой Джанет на несколько часов. Рабочий визит в Ереван Рубио совершил по пути из Индии в Вашингтон.

16:22

В Ереване началась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио.

Как передает “Арменпресс”, после встречи состоится церемония подписания Меморандума о взаимопонимании, после чего Мирзоян и Рубио выступят с заявлениями для прессы.

Марко Рубио прибыл в Ереван некоторое время назад вместе со своей супругой Жанетт Рубио. В аэропорту “Звартноц” их встречали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его жена Гоар Абаджян.

15:59

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл с краткосрочным визитом в Армению.

В рамках визита запланирована встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, совместное подписание Меморандума о взаимопонимании, брифинг.

Госсекретарь Рубио прибыл в армянскую столицу на несколько часов. Рабочий визит в Ереван Рубио совершил по пути из Нью-Дели в Вашингтон.

