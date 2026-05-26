МЧС ликвидирует последствия интенсивных дождей в Зардабе - ФОТО

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают принимать необходимые меры по ликвидации последствий интенсивных дождей, прошедших за последние дни в некоторых регионах.

Как передает 1news.az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что в настоящее время силы Аранского регионального центра и Государственной службы пожарной охраны МЧС принимают соответствующие меры безопасности на территории Зардабского района, в том числе проводят работы по откачке воды.