В Баку выпал град диаметром до 4 мм

В Баку и на Абшеронском полуострове выпал град диаметром до 4 мм.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 16:00 26 мая.

Согласно информации, в настоящее время в Баку и на отдельных территориях Абшеронского полуострова интенсивность осадков постепенно снижается, и, как ожидается, в ближайшие часы дождь прекратится.

Отметим, что в ряде районов Азербайджана наблюдались кратковременные интенсивные дожди, местами выпал град.