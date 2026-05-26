В Баку выпал град диаметром до 4 мм
В Баку и на Абшеронском полуострове выпал град диаметром до 4 мм.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 16:00 26 мая.
Согласно информации, в настоящее время в Баку и на отдельных территориях Абшеронского полуострова интенсивность осадков постепенно снижается, и, как ожидается, в ближайшие часы дождь прекратится.
Отметим, что в ряде районов Азербайджана наблюдались кратковременные интенсивные дожди, местами выпал град.
