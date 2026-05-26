Пашинян: Армения закупает оружие у 6-7 стран

Армения закупает оружие у 6-7 стран, сказал глава правящей партии «Гражданский договор» (премьер в отпуске) Никол Пашинян на встрече с жителями Чаренцавана.

«На параде будет представлено современное оружие иностранного производства. Очень важно, что мы диверсифицировали источники закупки оружия», — сказал он.

По его словам, для Армении важно иметь выбор, именно поэтому закупка не ограничивается двумя-тремя странами.

В ходе парада, по словам Пашиняна, будет продемонстрировано также современное оружие, произведенное в Армении.

На данный момент известно о закупках оружия в России, Франции, Индии, Китае, Бельгии.

Напомним, что ранее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что на параде 28 мая на площади Республики в Ереване будет представлена военная техника армянского производства и военная техника, состоящая на вооружении ВС Армении — от беспилотников и радиолокационных систем до средств связи и др.

Источник: Sputnik Армения