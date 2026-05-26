Пашинян заверил, что выборы в Армении не будут сфальсифицированы

First News Media16:55 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с избирателями, что июньские парламентские выборы в стране не будут сфальсифицированы.

По его словам, армянская оппозиция уже заявила, что власти Армении проводят военный парад в Ереване 28 мая якобы с целью завести войска в город для дальнейшего их использования "в поствыборных процессах" — для применения силы в отношении оппонентов в случае проигрыша действующей власти на июньских выборах.

"О каких поствыборных процессах идет речь? В Армении не может быть поствыборных процессов, знаете, почему? Потому что предвыборные процессы бывают там, где фальсифицируются выборы. Там, где выборы не фальсифицируют, априори не может быть поствыборных процессов, а в Армении выборы не фальсифицируются", — заявил Пашинян на встрече с избирателями в ходе предвыборной кампании.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Для участия в них в ЦИК Армении заявки подали 19 политических сил. Согласно перечню, в выборах должны были принять участие 17 партий и 2 партийных блока. Однако одна из политических сил взяла самоотвод и решением ЦИК от 26 мая вышла из предвыборной гонки. По данным Центризбиркома, в выборах примут участие в том числе партия "Гражданский договор" во главе с Пашиняном, а также блоки "Армения" ("Айастан") во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" вошли партии "Сильная Армения", "Новая эра" и "Объединенные армяне".

18 мая в ЦИК Армении сообщили, что 120 представителей СНГ будут наблюдать за парламентскими выборами в стране. Также заявлялось о работе наблюдательной миссии со стороны БДИПЧ/ОБСЕ и ПАСЕ.

