Тегеран обвинил США в нарушении перемирия

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении перемирия.

"Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия <...>, за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня", — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Каким именно образом США нарушили перемирие, там не уточнили.

