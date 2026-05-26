Тегеран обвинил США в нарушении перемирия
Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении перемирия.
"Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия <...>, за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня", — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Каким именно образом США нарушили перемирие, там не уточнили.
Источник: РИА Новости
240