Рубио: путь Трампа открывает дорогу к миру для Армении и региона Южного Кавказа

Путь Трампа (TRIPP) открывает дорогу к миру для Армении и региона Южного Кавказа.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в Ереване на совместном с главой МИД Армении Араратом Мирзояном брифинге в аэропорту «Звартноц».

Брифингу предшествовало подписание документов о сотрудничестве в рамках проекта TRIPP, добычи и обработки минералов.

Поблагодарив за прием, Рубио отметил, что для него честь подписать соглашение о сотрудничестве в рамках данного проекта, назвав это «одним историческим шагом». Он сказал, что для Армении и региона это путь к миру.

По словам госсекретаря, сотрудничество не ограничивается этим, первоочередная задача развивать отношения на благо обоих народов. С этой целью подписан документ о добыче и обработке критически важных минералов, добавил он. По словам Рубио, эта отрасль дает экономическую независимость и доступ к новым технологиям.

«Готовы вместе работать, чтобы страны и экономики Армении и США имели надежный доступ к минералам», - добавил госсекретарь.

По его словам, деятельность армянской команды открывает путь к лучшему будущему для Армении. «Мы рады содействовать в этом и готовы работать ради будущего. Гордимся быть частью этого и готовы вместе сделать большее», - пообещал Рубио.

