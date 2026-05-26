Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Азербайджана - 28 Мая.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт президента АР.

В поздравительном письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Дорогой мой брат.

Очень рад сердечно поздравить Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана и выразить наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Вашей страны.

Хотел бы особо отметить, что под Вашим мудрым руководством в Азербайджане осуществляются важные преобразования и широкомасштабные реформы во всех сферах, повышаются благосостояние и уровень жизни народа, в регионах ведутся масштабные созидательные работы и благоустройство.

Недавно именно по Вашей инициативе в красивом и неповторимом городе Баку на самом высоком уровне и успешно была организована 13-я сессия Всемирного форума городов. Это – очередной яркий показатель все большего укрепления авторитета и позиции Азербайджана на международной арене.

Конечно, стремительное развитие сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах, выход отношений стратегического партнерства и союзничества на совершенно новый уровень в последние годы благодаря нашим совместным и решительным усилиям вызывают у нас большое удовлетворение.

Уверен, что полная реализация важных договоренностей, достигнутых в результате регулярных продуктивных встреч и взаимного диалога с Вами, послужит дальнейшему укреплению наших многогранных связей.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в высшей государственной деятельности, требующей высокой ответственности, а братскому народу Азербайджана – постоянного благополучия, процветания и прогресса».