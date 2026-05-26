Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ со священным Гурбан байрамы

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ и всех наших соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана, со священным Гурбан байрамы.

В поздравлении главы государства говорится:

«В дни Гурбан байрамы, олицетворяющего ниспослание Ислама человечеству в качестве последней небесной религии и пути духовно-нравственного спасения, миллионы мусульман совершают Хадж, испытывая гордость и радость единства и равенства, готовности к любым самопожертвованиям во имя благородных целей».

В поздравлении подчеркивается, что церемонии Гурбан байрамы, ежегодно отмечаемого в нашей стране как всенародный праздник, еще больше укрепляют у людей чувства солидарности, гуманизма и милосердия, превращаются в торжество приверженности национально-духовным ценностям, добрых дел в нашем обществе.

Президент Ильхам Алиев в поздравлении также с благодарностью почтил бессмертную память шехидов, пожелал, чтобы молитвы, возносимые во имя благополучия нашего народа и государства, были приняты в обители Всевышнего.